«Роскосмос» сообщил, что «Луна-25» совершит мягкую посадку на Луну 21 августа

Первая почти за 50 лет российская автоматическая станция «Луна-25» совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выступая перед стартовым расчетом после пуска, он заявил, что ожидается высокоточная мягкая посадка на естественный псутник Земли. «Теперь будем ждать 21-го числа. Я надеюсь, что высокоточная мягкая посадка на Луну состоится», — подчеркнул он.

Ракета «Союз 2.1б» стартовала с космодрома Восточный а пятницу, 11 августа, в 2:11 по московскому времени. Через девять минут полета разгонный блок «Фрегат» со станцией «Луна-25» отделился от третьей ступени ракеты. Он вышел на околоземную орбиту.

В Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина рассказали, что вероятность успеха российской миссии «Луна-25» составляет не менее 80 процентов.

Предыдущая отечественная станция «Луна-24» была отправлена в 1976 году. Ее возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 граммов лунного грунта.