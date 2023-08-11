Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:09, 11 августа 2023Наука и техника

«Луна-25» совершит мягкую посадку на Луну 21 августа

«Роскосмос» сообщил, что «Луна-25» совершит мягкую посадку на Луну 21 августа

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Первая почти за 50 лет российская автоматическая станция «Луна-25» совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выступая перед стартовым расчетом после пуска, он заявил, что ожидается высокоточная мягкая посадка на естественный псутник Земли. «Теперь будем ждать 21-го числа. Я надеюсь, что высокоточная мягкая посадка на Луну состоится», — подчеркнул он.

Ракета «Союз 2.1б» стартовала с космодрома Восточный а пятницу, 11 августа, в 2:11 по московскому времени. Через девять минут полета разгонный блок «Фрегат» со станцией «Луна-25» отделился от третьей ступени ракеты. Он вышел на околоземную орбиту.

В Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина рассказали, что вероятность успеха российской миссии «Луна-25» составляет не менее 80 процентов.

Предыдущая отечественная станция «Луна-24» была отправлена в 1976 году. Ее возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 граммов лунного грунта.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Россия запустила станцию на Луну. Чего ждать стране от первой за 50 лет лунной миссии?

    Певица Нюша поделилась подробностями жизни на две страны

    «Луна-25» совершит мягкую посадку на Луну 21 августа

    Военный эксперт назвал главные способы защиты городов от дронов

    Политолог объяснил изменение отношения Запада к Зеленскому

    В США заявили о мрачном настроении украинцев из-за контрнаступления

    В Германии разочаровались ходом контрнаступления ВСУ

    Запущена первая в истории России миссия к Луне

    Российские военные штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    Трамп призвал судить его после выборов 2024 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости