В «Роскосмосе» допустили строительство лунной базы Россией и Китаем

Глава «Роскосмоса» Борисов: РФ и КНР могут построить лунную базу после 2030 года

В перспективе Луна может использоваться как стартовая площадка для дальнего космоса, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам генерального директора, после миссии «Луна-28» Россия и Китай (КНР) перейдут к «возможности» пилотируемого посещения Луны и строительству лунной базы. «Я думаю, что в перспективе Луна будет стартовой площадкой для исследования дальнего космоса, дальних планет», — допустил он.

Также Борисов уточнил, что миссия «Луна-26» будет запущена в 2027 году, «Луна-27» — в 2028-м, а «Луна-28» — после 2030 года.

В пятницу, 11 августа, «Роскосмос» запустил первую в истории РФ миссию к Луне. Автоматическая станция «Луна-25» совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа.