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20:20, 11 августа 2023Среда обитания

Звезда «Эпидемии» рассказала о трудностях жизни в Москве

Актриса Наталья Земцова рассказала, что Москва не любит лентяев

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Актриса Наталья Земцова, известная по ролям в сериалах «Эпидемия» и «Восьмидесятые», отметила, что Москва не подходит для жизни ленивым и слабым людям. О трудностях жизни в столице она рассказала в интервью журналу «OK!».

Звезда, которая в данный момент проживает в Москве, сообщила, что город принял ее не сразу. Земцова призналась, что в первый приезд в Москву из Омска у нее не получилось поселиться в столице, так как она не смогла поступить в театральный вуз. «Я отлично помню, как мы уезжали с мамой из столицы в хмурой плацкарте, когда в первый приезд мне не удалось поступить в театральный. Это гнетущее чувство неудачи, возвращения без победы...» — поделилась воспоминаниями актриса. Однако позже ей удалось «все исправить» и добиться успеха со второго раза.

«А потом началась вереница кастингов и проб. Их были тысячи. Москва — город, который не любит лентяев. Но город справедливый», — отметила Земцова. Актриса пояснила, что столица подходит для сильных, работоспособных, упрямых и целеустремленных людей — именно они, по ее мнению, обязательно достигают в городе того, чего хотят.

В августе ведущая телеканала «Россия» Вера Красова назвала москвичей избалованными наличием всегда доступных сервисов. При этом она признала, что сама обладает такой чертой.

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    Полина Кислицына
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