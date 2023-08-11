Оценены перспективы восстановления Каховской ГЭС

Сальдо: Каховскую ГЭС в ближайшее время восстановить не удастся

Каховская ГЭС после разрушения дамбы в ближайшее время восстановлена не будет, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова, произнесенные в интервью телеканалу «Россия-24», цитирует ТАСС.

«Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, в ближайшее время она не восстановится», — сказал Сальдо. Ремонт соединяющего Крым с Херсонской областью Чонгарского моста, поврежденного 6 августа ударом украинских войск, займет, по оценке политика, не менее месяца.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

Через несколько дней после случившегося Сальдо пообещал восстановить гидроэлектростанцию «как только позволит военная обстановка». Врио главы Херсонской области отмечал, что, согласно оценке специалистов, восстановление ГЭС потребует около 200 миллиардов рублей, а работы займут от полутора до двух лет.