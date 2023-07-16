Сальдо порассуждал о судьбе Каховской ГЭС

Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет восстановлена

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) непременно будет восстановлена. Об этом РИА Новости заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка», — сообщил Сальдо, рассуждая о судьбе ГЭС.

Он подчеркнул, что водохранилище играет более важную роль в Каховском гидроэнергетическом узле, а электрическое производство является второстепенным моментом.

Сальдо отметил, что ГЭС выполняет важнейшую функцию в водном балансе южных регионов. От станции зависит орошение сухих степей Херсонской и Запорожской областей, а также севера Крыма, а соответственно — сельскохозяйственное производство и водоснабжение населения на этих территориях.

Ранее врио главы Херсонской области сообщил, что согласно оценке специалистов, восстановление гидроэлектростанции потребует порядка 200 миллиардов рублей, а срок работ — от полутора до двух лет. До этого украинская компания «Укргидроэнерго» заявила, что Каховская ГЭС разрушена полностью и ремонту не подлежит.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате обстрела в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий. В Москве случившееся назвали терактом и обвинили в произошедшем Киев.