Оценена вероятность начала полномасштабной военной интервенции Франции в Нигер

Политолог Алексей Чихачев оценил вероятность военной интервенции Франции в Нигер

Вероятность начала полномасштабных военных действий в Нигере с участием Франции не нулевая, однако говорить, что операция обязательно начнется с минуты на минуту, преждевременно. Свою оценку ситуации в беседе с «Лентой.ру» дал старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев.

Начало военной интервенции может ударить по эффективности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). «Внутри региональной организации существуют серьезные внутренние расколы, делающие подобные решения рискованными. С одной стороны, есть государства, чьи вооруженные силы откровенно слабы. Например, Бенин и Кот д'Ивуар. С другой стороны, у ЭКОВАС есть очевидный лидер в лице Нигерии», — отметил Алексей Чихачев.

Он добавил, что если эта операция начнется, то Нигерия будет выступать главной ударной силой. Однако не стоит забывать, что Нигер открыто поддерживают Мали и Буркина-Фасо.

Также Алексей Чихачев подчеркнул, что Франция, учитывая претензии к ней по части имиджа и ее неэффективной борьбы с терроризмом, попробует «ограничиться консультационными функциями и разведывательной поддержкой».

Прямое участие может перечеркнуть все последние усилия Франции по модернизации своей стратегии в регионе. США же, скорее всего, будут вести себя точно так же в еще большей степени из-за небольшой численности воинского контингента Алексей Чихачев старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай»

США, считает он, будут действовать из-за кулис, переводя основную нагрузку на Нигерию.

Ранее главы ЭКОВАС в ходе саммита объединения договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее».