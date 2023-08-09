ВС Нигера перебросили войска к столице и готовятся к отражению интервенции

Вооруженные силы (ВС) Нигера перебрасывают подкрепление в столицу Ниамей из-за возможной интервенции со стороны государств, входящих в Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил телеканал CNN.

В ночь на 27 июля мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности всех политических партий.

Об этом стало известно на следующий день после визита в Нигер замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

По данным источника CNN, конвой примерно из 40 пикапов прибыл в ночь на 6 августа вечером, доставив войска из других частей страны, чтобы успокоить нервничающую общественность и подготовиться к возможному вторжению.

ЭКОВАС угрожает Нигеру вторжением с прошлой недели

Мятежники в Нигере 7 августа сообщали, что два государства Центральной Африки перебрасывают силы для участия во вторжении в их страну. Тогда же телеканал Al Arabiya утверждал, что новые власти Нигера направили дополнительные войска в граничащие с Нигерией и Бенином районы, а также закрыли воздушное пространство страны.

В случае вторжения Вооруженные силы Нигера при поддержке всего народа готовы защищать территориальную целостность своего государства «Национальный совет спасения родины»

Представители ЭКОВАС еще 4 августа признали, что готовят интервенцию в Нигер. При этом сообщество отметило, что дает военным возможность освободить президента Базума и отказаться от борьбы за власть, пока вторжение не началось.

В разговоре с «Лентой.ру» эксперт клуба «Валдай», старший преподаватель европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Алексей Чихачев признал: страны ЭКОВАС действительно могут начать интервенцию, однако победа им не гарантирована. «Я думаю, что сейчас они затягивают принятие решения [о вводе войск], чтобы взвесить все за и против», — пояснил Чихачев.

Эксперт добавил: даже если иностранные войска возьмут столицу Нигера и вернут президента Базума к власти, вопрос о том, смогут ли они контролировать регион, останется открытым.

Члены военного совета, устроившего переворот в Нигере, участвуют в митинге на стадионе в Ниамее Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

США и ЕС готовы поддержать интервенцию, но настаивают на дипломатическом урегулировании

Представители европейских стран заявили, что поддержат усилия ЭКОВАС по урегулированию ситуации в Нигере, но верят, что еще осталась возможность для переговоров. При этом готовность поддержать вторжение в африканскую страну напрямую в Евросоюзе (ЕС) не подтвердили.

Кроме того, власти ЕС пока не эвакуируют свои миссии из государства, хотя объединение сократило поддержку Нигера. Впрочем, европейских граждан оттуда все же вывезли.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что поддерживает усилия ЭКОВАС по урегулированию ситуации. По словам дипломата, Вашингтон настроен на «возвращение к конституционному порядку», желательно — путем переговоров.

Россия отказалась вмешиваться в дела Нигера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение в связи с визитом американского замгоссекретаря в Нигер и напомнила ей о событиях 2014 года на Украине. Она намекнула на участие Нуланд в серии протестов Евромайдана: тогдашняя помощница госсекретаря США угощала украинских протестующих печеньем, булочками и хлебом.

Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти Мария Захарова официальный представитель МИД России

Москва обсуждала события в Нигере на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, прошедшем в конце июля, а позднее призвала все стороны к сдержанности и скорейшему возвращению в конституционное русло. Российская сторона призывает восстановить в африканской стране порядок, но отказывается вмешиваться в происходящее.

В Нигере необходимо восстановить конституционный порядок Сергей Лавров глава МИД России

Западные страны тем не менее подозревали Москву во вмешательстве, однако, по данным разведки, никаких следов российской активности в Нигере не нашли.

Военные в Нигере Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Переворот в Нигере показал утрату влияния Франции в Африке

Переворот в африканской стране стал очередным ударом для французского президента Эммануэля Макрона и в целом для влияния Французской Республики в Африке. Чихачев пояснил: Париж долгое время контролировал центральную часть Африки даже после формального объявления независимости местных государств в 1960-х годах. Франция сохраняла и военно-политический, и экономический, и культурный контроль над этой частью мира.

Тенденция разворачивается таким образом, что Франция просто теряет свое былое влияние. К власти приходят силы, которые уже не хотят с ней сотрудничать. Кто может всем этим воспользоваться? И Россия, и Китай, и Турция, и США Алексей Чихачев старший преподаватель европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

Собеседник «Ленты.ру» добавил: теперь Москве предстоит решать, хочет ли она усилить свое влияние в этом регионе, и если да — то каким образом.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд Фото: Sarahbeth Maney / Reuters

Нуланд предупреждала мятежников о рисках привлечения России к защите Нигера

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд 7 августа провела встречу с представителями мятежников, устроивших военный переворот в стране и отстранивших от власти президента Мохамеда Базума. При этом, по данным Госдепартамента, Нуланд не смогла встретиться с задержанным президентом Нигера и даже лидером мятежников генералом Абдурахманом Тчиани.

Дипломат пожаловалась, что ей удалось поговорить с Базумом по телефону, но во встрече с ним в Нигере ей отказали, хотя она об этом просила

В ходе встречи Нуланд предупредила мятежников, что привлечение частных военных компаний для защиты страны от возможного вторжения может иметь негативные последствия. В частности, дипломат обсудила с военными вариант приглашения в Нигер ЧВК «Вагнер».

Люди, которые предприняли эти действия, очень хорошо понимают риски для их суверенитета, когда приглашают «Вагнер» Виктория Нуланд замгоссекретаря США

Кроме того, она сообщила, что Нигер рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов.