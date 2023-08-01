Боррель: ЕС принял решение эвакуировать граждан стран-членов из Нигера

Евросоюз принял решение эвакуировать граждан стран-членов из Нигера, в котором произошел государственный переворот. Об этом заявил Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, его обращение опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

«Мы приняли решение репатриировать выходцев из европейских стран из Нигера, и мы уже ведем эту операцию. Группы Еврокомиссии, занимающиеся вопросами гуманитарной помощи, пока остаются на месте», — отметил он.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что ЕС разрешил персоналу своей миссии в Нигере покинуть страну, но еще не принял формального решения об эвакуации дипломатов и сотрудников посольства.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.