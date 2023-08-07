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11:21, 7 августа 2023Мир

ЕС решил не эвакуировать свои миссии из Нигера

El Pais: ЕС решил не эвакуировать из Нигера гуманитарную и ряд других миссий

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) решили не эвакуировать из Нигера ряд своих миссий. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источники в объединении.

«Миссия ЕС по обучению полиции и охране границ, а также гуманитарная миссия, которая считается основным персоналом, останутся в стране», — уточнили они.

Ранее сообщалось, что персоналу миссии ЕС в Нигере разрешили покинуть страну по собственному желанию. Однако официального решения об эвакуации дипломатов и сотрудников посольства не принималось, отмечала официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

При этом на фоне госпереворота в Нигере ЕС принял решение эвакуировать из страны граждан государств, которые входят в объединение.

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    Полина Матюхина
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