Нуланд отказали во встрече с лидером мятежников Нигера генералом Тчиани

Нуланд не встретилась с президентом Нигера Базумом и лидером мятежников Тчиани

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не смогла встретиться с задержанным президентом Нигера Мохамедом Базумом и лидером мятежников генералом Абдурахманом Тчиани. Об этом сообщается на сайте госдепартамента США.

Нуланд пожаловалась, что ей удалось поговорить с Базумом по телефону, но ей отказали во встрече с ним в Нигере, хотя она просила об этом. Также ей не дали возможности подтвердить, что с президентом и его семьей все в порядке.

Нуланд удалось встретиться с одним из лидеров мятежников генералом Барму и тремя его соратниками. Она признала, что переговоры шли тяжело.

Ранее Нуланд посетила Нигер и встретилась с мятежниками, захватившими власть в стране. После встречи она заявила, что считает действия захвативших в стране власть военных неконституционными.