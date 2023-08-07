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00:59, 7 августа 2023Мир

В Нигере объявили о закрытии воздушного пространства

Al-Arabiya: мятежники объявили о закрытии воздушного пространства в Нигере

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства в стране на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщает Al-Arabiya.

«Военный совет мятежников в Нигере объявляет о закрытии воздушного пространства страны», — говорится в сообщении.

В ночь на 27 июля военные в Нигере объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Военный мятеж в Нигере возглавили служащие президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Чиани, которого впоследствии провозгласили новым главой страны.

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    Марина Совина
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