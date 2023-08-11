101-летняя женщина раскрыла секреты своей привлекательности

Швея зрелого возраста Джейн Бернс из Огайо, США, раскрыла секреты своей привлекательности. Соответствующую информацию разместила ее коллега Мэгги ХусВар в TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом maggiehusvar регулярно публикует ролики со своей пожилой напарницей, в которых рассказывает о ее жизни. Так, по словам 101-летней женщины, для моложавого внешнего вида она рекомендует много двигаться и заниматься любимым делом. «Я буду продолжать работать до тех пор, пока у меня будут силы и мне позволят. Мне нравится моя работа», — рассказала американка.

Помимо этого, Бернс призналась, что регулярно употребляет не только овощи и фрукты, но и выпечку со сладостями. «Мне это не наносит никакого вреда», — заявила она. Кроме того, героиня видео отметила, что никогда не использует средство для умывания и ежедневно наносит полноценный макияж.

Ранее в августе 40-летняя Анна Седокова также раскрыла секрет своей красоты. Для предупреждения новых морщин знаменитость порекомендовала наносить крем для глаз на верхнее веко. При этом она призналась, что ранее совершала ошибки в уходе за кожей и часто не умывалась после снятия макияжа.