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04:12, 11 августа 2023Мир

Посол Антонов упрекнул Пентагон в цинизме

Посол Антонов назвал цинизмом высказывания Пентагона о кассетных боеприпасах

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о «надлежащем» использовании Украиной кассетных боеприпасов. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Характеризуя высказывая американского военного ведомства, Антонов вспомнил историю российского журналиста Ростислава Журавлева. «Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» — заявил посол, комментируя слова пресс-секретарь Пентагона Патрика Райдера.

По словам дипломата, на совести ВСУ, вооруженных Западом, сотни жизней детей, Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, регулярные обстрелы жилых домов, теракты на Крымском мосту.

10 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Вашингтоне принято считать применением Киевом кассетных боеприпасов «надлежащим образом» и в соответствии с договоренностями. По его словам, США будут и дальше работать над передачей ВСУ всех необходимых вооружений.

В июле американская газета The Washington Post сообщила о начале использования Украиной кассетных боеприпасов. Один из украинских чиновников заявил, что их используют для удара по российским траншеям, которые не дают украинской армии продвинуться вглубь территории.

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    Екатерина Подвигина
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