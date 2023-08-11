Центробанк назвал реальный уровень снижения курса рубля

ЦБ объявил о снижении реального эффективного курса рубля на 26,4 процента

Реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных партнеров в первые семь месяцев 2023 года снизился на 26,4 процента, отдельно в июле снижение составило 7,7 процента. Об этом со ссылкой на материалы Центробанка сообщает «Интерфакс».

Под этим показателем подразумевают оценку российской валюты в зависимости от объема торговли с другими валютными зонами с учетом инфляции. Отдельно по отношению к доллару в июле рубль ослабел на 7,8 процента, а к евро — на 9,3 процента в реальном выражении. В номинальном доллар укрепился на 8 процентов за месяц, а евро — на 9,8 процента.

С начала августа в номинальном выражении доллар укрепился к рублю еще почти на десять процентов. По состоянию на 11 августа российская валюта дошла до уровня 99 рублей за доллар. Евро превышал 109 рублей.

Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин подчеркнул, что курс национальной валюты носит рыночный характер, в первую очередь его определяет соотношение экспорта и импорта, то есть доходы от продаж товаров за рубеж, в первую очередь нефти и нефтепродуктов, недостаточно, чтобы обеспечить импорт.

В то же время представитель регулятора пообещал, что ЦБ не намерен отказываться от плавающего курса, поскольку тот лучше помогает экономике адаптироваться. Он также подчеркнул, что прекращение закупки валюты в рамках бюджетного правила, на которое пришлось пойти через три дня после начала, носит временный характер и должно повлиять на снижение волатильности.