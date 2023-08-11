Один штраф в России вырос в 15 раз

Штраф за переход железнодорожных путей в Москве и Подмосковье вырос в 15 раз

Штраф за переход железнодорожных путей в Москве и Подмосковье вырос в 15 раз — со 100 рублей до 1,5 тысячи. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По сообщению официального издания Федерального собрания, увеличение суммы штрафа связано со вступлением в силу подписанного президентом России Владимиром Путиным Федерального закона номер 400.

Такой размер штрафа будет актуален лишь в столице и Московской области. В других регионах он будет ниже — 500 рублей вместо 100.

Согласно принятому закону, человека привлекут к ответственности, если он перешел железнодорожное полотно в неположенном месте, когда в пределах одного километра от него был специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост или другое место для перехода, обозначенное соответствующим знаком.

Ранее сообщалось, что в России штрафы за один вид нарушений для граждан выросли в 10-20 раз, а для юридических лиц — в два раза.