Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам увеличили штрафы за один вид нарушений

В России увеличили штрафы за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесу

Фото: Andrei Kamenev / Globallookpress.com

В России вступили в силу изменения законодательства, связанные с несоблюдением правил пожарной безопасности в лесу. Штрафы за один вид нарушений для граждан выросли в 10–20 раз, а для юридических лиц — в два раза, сообщает «Парламентская газета».

За нарушение противопожарной безопасности гражданам могут назначить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 60 тысяч, а организациям придется заплатить от 300 до 400 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022
Сорняк стратегического назначения. Дефицит бумаги предложили побороть за счет борщевика. Насколько реалистична эта идея?
Сорняк стратегического назначения.Дефицит бумаги предложили побороть за счет борщевика. Насколько реалистична эта идея?
7 апреля 2022

Размер штрафа увеличится, если в регионе был введен особый противопожарный режим. Тогда гражданам могут назначить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц сумма составит от 30 до 60 тысяч, для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч, а для организаций — от 400 до 800 тысяч рублей. Если из-за пожара погибли люди, то поджигателям грозит уголовная ответственность или штраф до 2 миллионов рублей.

По информации издания, нарушениями пожарной безопасности в лесах среди прочего считается разведение костров, использование мангала, стрельба из огнестрельного оружия, курение и пал сухой травы.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что пожары в России стали возникать из-за изменения погодных условий на фоне глобального потепления. По его словам, климатическая повестка изменилась, а «то, что раньше было мерзлотой, сейчас начало таять и гореть».

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Россия не разрешила Турции проводить военную операцию на севере Сирии
Россиянин попал под следствие после оправдывающих преступления нацистов постов
Захарова оценила слова Зеленского о переговорах с Путиным
Канье Уэст расстался с возлюбленной после нескольких месяцев отношений
Вокалистка группы «Город 312» высказалась о Москве
Додон предрек Молдавии украинский сценарий
Даты рождения родственников помогли мужчине выиграть 20 миллионов рублей
Трефилов высказался об астме у норвежских лыжников
Роструд напомнил о длинных выходных в июне
Врач с Первого канала раскрыл правильный способ уложить ребенка спать
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.