Россиянам увеличили штрафы за один вид нарушений

В России увеличили штрафы за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесу

В России вступили в силу изменения законодательства, связанные с несоблюдением правил пожарной безопасности в лесу. Штрафы за один вид нарушений для граждан выросли в 10–20 раз, а для юридических лиц — в два раза, сообщает «Парламентская газета».

За нарушение противопожарной безопасности гражданам могут назначить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 60 тысяч, а организациям придется заплатить от 300 до 400 тысяч рублей.

Размер штрафа увеличится, если в регионе был введен особый противопожарный режим. Тогда гражданам могут назначить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц сумма составит от 30 до 60 тысяч, для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч, а для организаций — от 400 до 800 тысяч рублей. Если из-за пожара погибли люди, то поджигателям грозит уголовная ответственность или штраф до 2 миллионов рублей.

По информации издания, нарушениями пожарной безопасности в лесах среди прочего считается разведение костров, использование мангала, стрельба из огнестрельного оружия, курение и пал сухой травы.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что пожары в России стали возникать из-за изменения погодных условий на фоне глобального потепления. По его словам, климатическая повестка изменилась, а «то, что раньше было мерзлотой, сейчас начало таять и гореть».