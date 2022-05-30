Определена причина пожаров в России

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что пожары возникают из-за изменения климата

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что пожары в России стали возникать из-за изменения погодных условий на фоне глобального потепления. Причину возникновения подобной ситуации он определил в разговоре с «Известиями».

«Климатическая повестка меняется. То, что раньше было мерзлотой, сейчас начало таять и гореть. Мы стараемся соответствовать вызовам, которые перед нами стоят», — заявил Козлов.

Министр со ссылкой на данные Росгидромета и Авиалесоохраны также отметил, что самая сложная ситуация с пожарами летом ожидается в Красноярске и Якутии. Под угрозой пожаров в июне-июле окажется 21 регион, включая Калмыкию, Белгородскую, Курскую, Брянскую области и другие регионы.

«В августе под угрозой вся территория Центрального федерального округа и 20 регионов северо-запада, юга, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока», — заявил Козлов.

В интервью Александр Козлов также призвал Россию не выходить из Парижского соглашения по климату. По его словам, подобные действия могут нанести удар по имиджу страны как экологически ответственного государства.