Обозначены сроки восстановления поврежденного обстрелом моста на границе Крыма

Восстановление поврежденного обстрелом Чонгарского моста займет не меньше месяца

Восстановление поврежденного обстрелом со стороны Украины Чонгарского моста, который соединяет Крым и Херсонскую область, может занять больше месяца. Такие сроки обозначил врио губернатора области Владимир Сальдо. Его слова приводит ТАСС.

«Примерные сроки восстановления — не менее месяца, а то и до двух месяцев работы будут продолжаться», — заявил он.

Об ударах Вооруженных сил Украины по Чонгарскому мосту стало известно 6 августа. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что только один снаряд достиг цели, а остальные ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны.

10 августа глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин сказал, что Чонгарский мост отремонтируют примерно через семь-десять рабочих дней.