Василий Ломаченко отказался от ближайшего боя из-за ситуации на Украине

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался проводить ближайший бой, в котором он должен был встретиться с американцем Шакуром Стивенсоном. Об этом Boxing Social сообщил промоутер Боб Арум.

По его словам, встреча не состоится в нынешнем году. «Он хочет взять отпуск. Скверная ситуация все еще продолжается на Украине, и это близко к тому месту, где он живет. Так что он действительно не может сосредоточиться на поединке», — заявил Арум.

Стивенсон обвинил Ломаченко в уклонении от поединка с ним. Он также заявил, что украинцу предложили самый большой гонорар в карьере.

21 мая Ломаченко проиграл единогласным решением судей Дэвину Хейни. Таким образом, американец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), WBA Super и The Ring.

В своей карьере 35-летний Ломаченко одержал 17 побед и потерпел три поражения. 26-летний Стивенсон одержал 20 побед в 20 боях.