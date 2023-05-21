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22:43, 21 мая 2023Спорт

Ломаченко объяснил слезы после поражения от американца

Боксер Ломаченко заявил, что слезы после поражения от Хейни вызвали воспоминания о сыне

Кадр: Top Rank Boxing / Youtube

Украинский боксер Василий Ломаченко объяснил слезы после поражения от абсолютного чемпиона мира американца Дэвина Хейни на турнире в США. Его слова приводит YouTube-канал Top Rank Boxing.

Спортсмен заявил, что эмоции вызвали воспоминания о сыне. «Сын звонил мне сегодня семь раз и каждый раз говорил: "Новый чемпион, новый чемпион". Когда вспомнил об этом, было тяжело», — подчеркнул он.

Ранее 21 мая Ломанченко проиграл Хейни единогласным решением судей. Бой прошел в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. Таким образом, американец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), WBA Super и The Ring.

Всего в карьере 35-летний Ломаченко одержал 17 побед и потерпел три поражения. В активе 24-летнего Хейни 30 выигранных поединков и ни одного проигрыша.

Анастасия Борисова
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