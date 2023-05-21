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09:12, 21 мая 2023Спорт

Ломаченко проиграл абсолютному чемпиону мира из США

Василий Ломаченко проиграл американцу Дэвину Хейни единогласным решением судей

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл абсолютному чемпиону мира в легком весе, американцу Дэвину Хейни. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Схватка прошла в Лас-Вегасе, США, и продлилась 12 раундов. Поединок завершился победой Хейни единогласным решением судей. Таким образом, американец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), WBA Super и The Ring.

30 октября Ломаченко нанес американцу Джэмейну Ортису первое поражение в карьере. Бой состоялся на турнире в Нью-Йорке и завершился победой украинца единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

Всего в карьере 35-летний украинец одержал 17 побед и допустил три поражения. В активе 24-летнего Хейни 30 выигранных поединков и ни одного проигрыша.

Ксения Курашкина
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