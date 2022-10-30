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11:12, 30 октября 2022Спорт

Ломаченко нанес американскому боксеру первое поражение в карьере

Украинский боксер Василий Ломаченко победил американца Ортиса единогласным решением судей

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Украинский боксер Василий Ломаченко одержал победу над американцем Джэмейном Ортисом на турнире в Нью-Йорке. Результаты доступны на сайте Top Rank.

Поединок прошел в ночь на 30 октября. Он продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Украинский боксер одержал 17-ю победу в карьере, из которых 11 нокаутом, при двух поражениях. Он нанес американскому боксеру первое поражение в карьере, на счету которого было 16 побед.

О проведении поединка стало известно в августе. До этого украинец отказался покидать страну ради боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджом Камбососом из Австралии.

В октябре 2020-го Ломаченко утратил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO). Он уступил американцу Теофимо Лопесу судейским решением.

Анастасия Борисова
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