Стал известен соперник Ломаченко на турнире в США

BoxingScene: украинский боксер Василий Ломаченко подерется с американцем Джэмейном Ортисом

Украинский боксер Василий Ломаченко подерется с американцем Джэмейном Ортисом. Соперник стал известен порталу BoxingScene.

По информации источника, поединок состоится 22 или 29 октября. Отмечается, что бой станет главным событием турнира Top Rank.

15 августа стало известно, что Ломаченко в ближайшее время отправится в США. До этого украинец отказался покидать страну ради поединка с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджом Камбососом из Австралии. Бой, запланированный на июнь, был отменен.

В декабре 2021-го Ломаченко одержал победу единогласным решением судей над Ричардом Комми. В июне того же года украинец оказался сильнее японца Масаеши Накатани.

В октябре 2020-го Ломаченко утратил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO). Он уступил американцу Теофимо Лопесу судейским решением.