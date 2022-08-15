Отказывавшийся покидать Украину боксер Ломаченко отправится в США

Украинский боксер Василий Ломаченко, отказывавшийся покидать страну, отправится в США

Украинский боксер Василий Ломаченко в ближайшее время отправится в США. Об этом YouTube-каналу Olamsport рассказал менеджер спортсмена Эгис Климас.

«Василий Ломаченко выезжает в Америку уже на следующей неделе. Будем готовиться», — заявил представитель боксера. Он добавил, что имя следующего соперника Ломаченко будет объявлено позднее.

22 марта украинец отказался покидать страну ради поединка с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджом Камбососом из Австралии. Бой, запланированный на июнь, был отменен.

В декабре 2021-го Ломаченко одержал победу единогласным решением судей над Ричардом Комми. В июне того же года украинец оказался сильнее японца Масаеши Накатани.

В октябре 2020-го Ломаченко утратил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO). Он уступил американцу Теофимо Лопесу судейским решением.