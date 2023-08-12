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12:47, 12 августа 2023Экономика

Ашхабад обеспокоился планом создания газового союза Москвы, Астаны и Ташкента

ТДХ: Ашхабад обеспокоен идеей создания газового союза Москвы, Астаны и Ташкента

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ашхабад беспокоит заявление о создании газового союза Москвы, Астаны и Ташкента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное информагентство Туркмении (ТДХ).

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал, что «тройственный газовый союз» России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счет других стран.

Тогда председатель Госконцерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев заявил, что создание такого союза затронет интересы других государств. Топ-менеджер считает, что заявление вызывает ряд вопросов: о каких возможностях расширения идет речь, какие государства проявляют к ним интерес и что в принципе стоит за трехсторонним взаимодействием в газовой сфере.

Он добавил, что дипломат в своем заявлении использовал слишком обтекаемые формулировки, которые не позволяют получить ответ на вышесказанные вопросы. При том, что в таких делах необходимо точное понимание картины, так как ситуация затрагивает многие государства, в том числе Туркменистан. Кроме того, Арчаев уточнил, что все изменения в сфере согласованных и оформленных объемов и схем поставок газа должны быть согласованы со всеми участниками без исключения. Но с Туркменистаном консультаций и бесед не проводилось.

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Осенью 2022 года Россия предложила Казахстану и Узбекистану создать «тройственный газовый союз». Обе среднеазиатские страны восприняли предложение без энтузиазма, указав, что не хотят связывать энергетические контакты с политическими условиями. Тем не менее Москве удалось заключить контракты на поставки топлива.

И Казахстан, и Узбекистан имеют свою добычу газа и в состоянии обеспечивать себя топливом. Однако покупка газа в России позволит им увеличить экспорт по более привлекательной цене. В частности, для Узбекистана контракт дает возможность нарастить продажу газа в Китай. Также Россия начала переговоры о транзите топлива в Китай через Казахстан.

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    Екатерина Власова
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