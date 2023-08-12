Роналду выиграл Кубок арабских чемпионов

Дубль Роналду помог «Аль-Насру» выиграть Кубок арабских чемпионов

Саудовский «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финале Кубка арабских чемпионов. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла на стадионе «Эт-Таиф» и завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу «Аль-Насра». В основное время счет открыл нападающий Майкл на 51-й минуте. На 74-й минуте счет сравнял форвард Криштиану Роналду. На 98-й минуте он сделал дубль и помог «Аль-Хилялю» выиграть трофей.

За «Аль-Хиляль» выступает бывший форвард петербургского «Зенита» Малком. Петербургский клуб продал бразильского футболиста за рекордную для чемпионата России сумму в 60 миллионов евро 3 августа.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год.