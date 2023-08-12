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12:59, 12 августа 2023Мир

Министр Нигера отказался считать войной возможное вторжение ЭКОВАС

Глава МИД Масуду: вторжение ЭКОВАС в Нигер будет полицейской акцией, а не войной

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Глава МИД Нигера Асуми Масуду отказался считать войной возможное вторжение представителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в страну. Об этом сообщает телеканал Ash-Sharq.

«Военный вариант ЭКОВАС будет не войной, а скорее полицейской операцией против захвативших в заложники президента [Нигера] Базума и его семью», — убежден он.

Ранее сообщалось, что встречу руководителей генштабов стран-членов ЭКОВАС по ситуации в Нигере перенесли. Причиной, по данным источника Al-Arabiya, стала неготовность войск государств, входящих в сообщество.

При этом известно, что перед этим главы ЭКОВАС договорились «как можно скорее» начать военную операцию в Нигере, руководство которого было свергнуто в результате мятежа.

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    Варвара Кошечкина
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