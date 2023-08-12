ЭКОВАС направит в Нигер делегацию для встречи с мятежниками

Reuters: ЭКОВАС намерен направить в Нигер делегацию для встречи с мятежниками

Парламент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерен направить в Нигер группу для переговоров с мятежниками. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя парламента.

По его словам, группа переговорщиков планирует провести встречу с лидерами мятежников, сместивших президента Нигера Мохамеда Базума.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель приостановил все формы сотрудничества с африканской страной. Он указал, что ЕС поддерживает все действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению во власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и не признает военный переворот.

26 июля стало известно, что в столице Нигера Ниамее президента Мохамеда Базума удерживают мятежники, в то время как армия, сохранившая верность политику, выдвинула им ультиматум. Затем, в ночь на 27 июля, мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента и переходе власти к «Национальному совету спасения родины».