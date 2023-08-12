В Киеве полиция запретила передавать хлеб заблокированным в лавре паломникам

Полиция запретила передавать хлеб заблокированным в Киево-Печерской лавре

Украинская полиция запретила передавать хлеб заблокированным в Киево-Печерской лавре паломникам. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

10 августа суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. Из-за этого часть паломников оказались заблокированными в корпусах лавры. Уточняется, что перед входом стоит полиция и запрещает заходить в отели лавры. Кроме того, они не разрешают передавать хлеб заблокированным людям.

«Действия полиции указывают на то, что организаторы незаконного опечатывания корпусов лавры, вероятно, рассматривают морение голодом как одно из средств изгнания православных монахов и верующих из корпусов», — заявили в УПЦ.

Верующие УПЦ заперлись в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. Сообщалось, что корпуса для жизни монахов пока не блокируются, но на территории обители было очень много паломников со всей Украины. Уточняется, что с 10 августа они не могут попасть в комнаты, где многие живут уже несколько лет.

Утром 11 августа полиция заблокировала вход прихожан на территорию Киево-Печерской лавры. Правоохранители выводят из обители верующих, оставляя только священников, монахов и работников обители.

9 августа суд в Киеве утвердил разрыв с канонической Украинской православной церковью договора аренды Киево-Печерской лавры. Согласно ему, церкви предоставлялось право безвозмездного пользования помещениями нижней лавры.

