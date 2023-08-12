В ВС Нигерии заявили о заговоре с целью побудить их свергнуть президента

Командование ВС Нигерии заявило о заговоре с целью побудить их свергнуть власть

Командование Вооруженных сил (ВС) Нигерии заявило, что в обществе есть заговор с целью настроить военных против президента страны Болы Тинубу и заставить их свергнуть его власть. Об этом пишет газета Daily Trust со ссылкой на официального представителя нигерийских ВС бригадного генерала Тукура Гусау.

«Высшее военное командование заявляет, что существуют заговоры из разных кругов с целью подстрекательства военнослужащих ВС Нигерии к свержению нынешней демократической администрации, возглавляемой президентом Болой Тинубу», — утверждает издание. Гусау назвал происходящее непатриотичным.

Он отметил, что военнослужащие не будут участвовать ни в каких действиях, направленных на мятеж. По его словам, военные продолжат выполнять свои конституционные обязанности, а не замышлять какой-либо государственный переворот против нынешней власти.

26 июля стало известно, что в столице Нигера Ниамее президента Мохамеда Базума удерживают мятежники, в то время как армия, сохранившая верность политику, выдвинула им ультиматум. Затем, в ночь на 27 июля, мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента и переходе власти к «Национальному совету спасения родины».