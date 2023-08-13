В Камеруне назвали условие проведения матча со сборной России по футболу

В Камеруне заявили, что сыграют со сборной России, если РФС заплатит

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан назвал условие, при котором можно провести товарищеский матч со сборной России. Об этом сообщает Sport24.

«Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будет готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи», — заявил Джунан.

6 августа РФС подал запрос в Федерацию футбола Мали о проведении товарищеского матча между национальными сборными. Матч может пройти в сентябре. При этом в Мали отметили, что пока не дали ответ на запрос.

Последний международный матч сборная России сыграла 26 марта 2023 года. Команда Валерия Карпина со счетом 2:0 победила сборную Ирака в товарищеской встрече.