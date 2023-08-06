РФС предложил африканской стране провести товарищеский матч

Российский футбольный союз предложил Мали провести матч между сборными

Российский футбольный союз (РФС) подал запрос в Федерацию футбола Мали о проведении товарищеского матча между национальными сборными. Об этом сообщает Sport24.

В федерации африканской страны подтвердили получение предложения от России. Матч может пройти в сентябре. При этом в Мали отметили, что пока не дали ответ на запрос.

Последний международный матч сборная России сыграла 26 марта 2023 года. Команда Валерия Карпина со счетом 2:0 победила сборную Ирака в товарищеской встрече.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.