Иностранный хоккеист рассказал о жертвах ради выступлений в России

Хоккеист Гернат заявил, что пожертвовал сборной Словакии ради выступлений в КХЛ

Словацкий защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат рассказал о жертвах ради выступлений в России. Его слова приводятся на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Спортсмен заявил, что не сможет сыграть за сборную Словакии из-за переезда. Он объяснил, что много лет выступал за национальную команду на главных мировых стартах, и готов дать дорогу молодым игрокам. Гернат подчеркнул, что хочет сфокусироваться на клубной карьере и попытаться завоевать Кубок Гагарина.

В сентябре 2022 года в Федерации хоккея Словакии заявили, что намерены вызывать хоккеистов в сборную в соответствии с их текущей формой вне зависимости от того, в какой лиге они выступают. Однако в марте в организации изменили решение, отказавшись от сотрудничества с хоккеистами из КХЛ.

Гернат подписал контракт с «Локомотивом» в июне 2023 года. В сезоне-2022/2023 он выступал за швейцарский хоккейный клуб «Лозанна». Хоккеист — бронзовый призер Олимпийских Игр в Пекине 2022 года.