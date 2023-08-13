Российский хоккеист рассказал о зарплатах в МХЛ

Российский хоккеист Морозов рассказал, что получал в МХЛ 15 тысяч рублей в месяц

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Александр Морозов рассказал о зарплатах в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, во время выступлений за «Сахалинских акул» он получал 15 тысяч рублей в месяц. «Но в прошлом году у нас были очень хорошие премиальные. За победу платили 10 тысяч рублей, а за победу над командой из топ-5 "золотого" дивизиона — 20 тысяч», — заявил Морозов.

Российский хоккеист добавил, что в клубе их кормили и оплачивали жилье, поэтому зарплата была нужна только на карманные расходы. «Бывало, конечно, что на выездах порции на обед или ужин были маленькими, я не наедался, приходилось что-то покупать из еды», — рассказал Морозов.

22 июля российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал об уровне зарплат в низших лигах. Футболист заявил, что, выступая во второй лиге в 2020 году, получал сумму, равную прожиточному минимуму, 11 тысяч рублей.