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09:55, 22 июля 2023Спорт

Российский футболист рассказал об уровне зарплат в низших лигах

Российский футболист Никита Кривцов рассказал, что получал 11 тысяч рублей во второй лиге
СюжетЧемпионат мира по биатлону

Фото: Nigel Msipa / Unsplash

Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал об уровне зарплат в низших лигах. Его слова приводит «Чемпионат».

Футболист заявил, что, выступая во второй лиге в 2020 году, получал прожиточный минимум — 11 тысяч рублей. Он подчеркнул, что иногда получал премиальные, а также не платил за жилье. «Нам привозили продукты, по очереди дежурили по кухне. Варили макароны, пельмени, картошку, курицу», — добавил Кривцов.

В 2020 году Кривцов выступал во второй лиге за «Муром», а позднее перешел во владимирское «Торпедо». Он начал играть за клуб Российской премьер-лиги «Краснодар» в 2021 году.

В апреле 2022 года российская биатлонистка Маргарита Васильева завершила карьеру из-за зарплаты в 27 тысяч рублей. Она рассказывала о выступлении на чемпионате мира по летнему биатлону ради того, чтобы заработать на телевизор.

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    Анастасия Борисова
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