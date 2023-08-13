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14:44, 13 августа 2023Мир

Мятежники в Нигере попросили усиленной поддержки у Гвинеи

RTG: мятежники в Нигере попросили усиленной поддержки у Гвинеи

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Пришедшие к власти в результате переворота в Нигере мятежники во время визита в Конакри попросили власти Гвинеи об усиленной поддержке страны. Об этом сообщает гвинейская телерадиовещательная компания RTG.

Источник отметил, что мятежников принял президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя. В сообщении телеканала сказано, что генерал Мусса Салау Барму, возглавлявший нигерскую делегацию, указал, что Нигер «не только выражает благодарность, но и просит усиленной поддержки со стороны Гвинеи» для противостояния будущим вызовам.

Гвинея стала первой страной, которая выступила в поддержку мятежников в Нигере. Ее власти заявили, что ждут от участников госпереворота гарантий стабильности и согласия в стране.

Ранее стало известно, что мятежники, устроившие государственный переворот в Нигере, отказываются идти на условия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

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    Полина Кислицына
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