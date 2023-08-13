В США заявили об ошибочной оценке ЦРУ политики России

Экс-разведчик Джонсон заявил, что ЦРУ неверно оценивает политику РФ на Украине

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США неверно оценивает политику России, в том числе на Украине. Такое мнение высказал бывший аналитик ведомства Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Они (ЦРУ — прим. "Ленты.ру") продолжают твердить эту ложь, что Россия пытается воссоздать Советский Союз. Они все еще говорят эту чепуху», — заявил экс-разведчик.

Он отметил, что ошибочной является и политика Вашингтона, направленная на ослабление России.

Ранее в августе бывший советник ЦРУ Джим Рикардс заявил, что США стремятся достичь перемирия на Украине, чтобы перевооружить вооруженные силы и нанести удар по России. По его мнению, временное прекращение боевых действий даст Соединенным Штатам «возможность отдохнуть и перевооружить армию».

