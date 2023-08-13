ПСЖ договорился с клубом из Саудовской Аравии о трансфере Неймара

ПСЖ договорился с «Аль-Хилалем» о трансфере Неймара

Парижский ПСЖ достиг договоренности с «Аль-Хилалем» о трансфере бразильского форварда Неймара. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, сделка будет завершена в течение нескольких дней. Сам игрок уже дал согласие на переход в чемпионат Саудовской Аравии. Руководство ПСЖ сообщило Неймару, что не рассчитывает на него.

10 августа была названа предложенная «Аль-Хилялем» сумма за Неймара. Уточнялось, что клуб готов заплатить за футболиста 200 миллионов евро. В это сумму входит компенсация для ПСЖ, а также зарплата игрока.

4 мая сообщалось о готовности Неймара покинуть ПСЖ. В парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года. Футболист выразил готовность пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость 31-летнего игрока оценивается в 60 миллионов евро. С 2013-го по 2017 год он защищал цвета «Барселоны».