Названа предложенная «Аль-Хилялем» сумма за Неймара

Relevo: «Аль-Хиляль» готов заплатить за футболиста Неймара 200 миллионов евро

Саудовский «Аль-Хиляль» подготовил предложение французскому «Пари Сен-Жермен» по трансферу бразильского нападающего Неймара. Сумму называет Relevo.

По информации источника, клуб готов заплатить за футболиста 200 миллионов евро. В это сумму входит компенсация для ПСЖ, а также зарплата игрока. Отмечается, что контракт с Неймаром будет рассчитан на три года. При этом сам форвард не уверен в переезде в Саудовскую Аравию, так как страна не отвечает его образу жизни.

4 мая сообщалось о готовности Неймара покинуть ПСЖ. В парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года. Футболист выразил готовность пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость 31-летнего игрока оценивается в 60 миллионов евро. С 2013 по 2017 год он защищал цвета «Барселоны».