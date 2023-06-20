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21:55, 20 июня 2023Спорт

Неймар выразил готовность пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Diario Sport: Неймар готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»
Неймар

Неймар. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар выразил готовность пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону». Об этом сообщает Diario Sport.

По информации издания, футболист по-прежнему надеется на возвращение в клуб. Ранее Diario Sport заявило, что финансовый фэйр-плей является одной из причин, по которой каталонцы не могут гарантировать футболисту возможность подписания.

4 мая сообщалось о готовности Неймара покинуть ПСЖ. В парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года. При этом бразилец отказался от предложения из Саудовской Аравии с годовой зарплатой в 400 миллионов евро в год, так как планирует остаться в Европе.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро. За «Барселону» он играл с 2013-го по 2017 год.

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    Ксения Курашкина
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