Стало известно об отказе Неймара от контракта на 400 миллионов евро

Foot Mercato: Неймар отказался от контракта на 400 миллионов евро с саудовским клубом

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар отклонил предложение от футбольного клуба из Саудовской Аравии. Об этом стало известно Foot Mercato.

По информации издания, 31-летний бразилец отказался от контракта, годовая зарплата по которому составляла бы 400 миллионов евро. Отмечается, что такое решение было принято, так как Неймар планирует продолжать выступать в Европе.

Также сообщается, что наиболее вероятным вариантом трансфера является «Манчестер Юнайтед». Однако, по данным источника, переход будет зависеть от того, купит ли команду катарская инвестиционная компания QSI во главе с шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани.

4 мая сообщалось о готовности Неймара покинуть ПСЖ. Ранее стало известно, что в парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года. Из-за травмы он не выходил на поле с февраля.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.