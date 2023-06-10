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10:52, 10 июня 2023Спорт

Личная жизнь помешала Неймару вернуться в «Барселону»

«Барселона» отказалась от трансфера Неймара из-за финансового фэйр-плея и его образа жизни

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В «Барселоне» решили отказаться от трансфера бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, помехой послужили три причины. Первой стал финансовый фэйр-плей, при котором каталонцы не могут гарантировать футболисту возможность подписания. Второй стали личная жизнь форварда и его образ жизни. Третьей причиной называется нежелание «Барселоны» платить компенсацию ПСЖ, так как контракт Неймара с французами еще не истек.

4 мая сообщалось о готовности Неймара покинуть ПСЖ. В парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года. При этом бразилец отказался от предложения из Саудовской Аравии с годовой зарплатой в 400 миллионов евро в год, так как планирует остаться в Европе.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро. За «Барселону» он играл с 2013-го по 2017-й.

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    Анастасия Борисова
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