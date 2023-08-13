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09:33, 13 августа 2023Спорт

Российский фигурист оценил смену гражданства дочерью Тутберидзе

Российский фигурист Багин пожелал удачи сменившей гражданство дочери Тутберидзе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский фигурист Андрей Багин оценил смену гражданства выступающими в танцах на льду Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». .

Спортсмен выразил недоумение интересом к этой теме и пожелал коллегам удачи. «Ну вот перешли за Грузию — их дело, их путь и выбор. Что тут говорить? Думаю, у них все хорошо и будет хорошо», — заявил Багин.

5 мая главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что исполком Федерации фигурного катания страны одобрил смену спортивного гражданства Дэвис, дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, и Смолкина, сына актера Бориса Смолкина. С сезона-2023/2024 они представляют Грузию.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропустили.

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    Алексей Гусев
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