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10:51, 13 августа 2023Спорт

«Ростов» отреагировал на отъезд легионера из России после атаки беспилотников

Арутюнянц призвал дождаться прибытия уехавшего из России легионера Норманна

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отреагировал на отъезд норвежского футболиста команды Матиаса Норманна из России после атаки беспилотников на «Москва-Сити». Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Давайте дождемся определенного срока, когда Норманн должен будет вернуться в расположение "Ростова". Если не прибудет, тогда будем говорить об этом», — призвал Арутюнянц.

9 августа Норман направил в «Ростов» и «Динамо», за которое он выступал на правах аренды, уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, легионер уехал из страны.

С 2019-го по 2021-й Норманн выступал за «Ростов», после чего провел год в английском «Норвиче» на правах аренды. Осенью 2022-го игрока вновь отдали в аренду — в «Динамо».

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    Алексей Гусев
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