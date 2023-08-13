«Ростов» отреагировал на отъезд легионера из России после атаки беспилотников
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отреагировал на отъезд норвежского футболиста команды Матиаса Норманна из России после атаки беспилотников на «Москва-Сити». Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Давайте дождемся определенного срока, когда Норманн должен будет вернуться в расположение "Ростова". Если не прибудет, тогда будем говорить об этом», — призвал Арутюнянц.
9 августа Норман направил в «Ростов» и «Динамо», за которое он выступал на правах аренды, уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, легионер уехал из страны.
С 2019-го по 2021-й Норманн выступал за «Ростов», после чего провел год в английском «Норвиче» на правах аренды. Осенью 2022-го игрока вновь отдали в аренду — в «Динамо».