«Ростов» отреагировал на отъезд легионера из России после атаки беспилотников

Арутюнянц призвал дождаться прибытия уехавшего из России легионера Норманна

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отреагировал на отъезд норвежского футболиста команды Матиаса Норманна из России после атаки беспилотников на «Москва-Сити». Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Давайте дождемся определенного срока, когда Норманн должен будет вернуться в расположение "Ростова". Если не прибудет, тогда будем говорить об этом», — призвал Арутюнянц.

9 августа Норман направил в «Ростов» и «Динамо», за которое он выступал на правах аренды, уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, легионер уехал из страны.

С 2019-го по 2021-й Норманн выступал за «Ростов», после чего провел год в английском «Норвиче» на правах аренды. Осенью 2022-го игрока вновь отдали в аренду — в «Динамо».