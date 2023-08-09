Легионер «Динамо» покинул Россию после атаки беспилотников на «Москва Сити»

Игрок «Динамо» Норманн покинул Россию после атаки беспилотников на «Москва Сити»

Норвежский футболист «Динамо» Матиас Норманн покинул Россию после атаки беспилотников на «Москва Сити». Об этом сообщил генеральный директор клуба Павел Пивоваров, слова которого приводит «Чемпионат».

«Норман направил в "Ростов" и "Динамо" уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны», — рассказал Пивоваров. Он добавил, что клубы не согласны с решением легионера и будут отстаивать свои интересы в суде.

6 сентября 2022 года Норманна отстранили от выступлений за сборную Норвегии. Решение было принято из-за участия футболиста в Российской премьер-лиге (РПЛ).

С 2019-го по 2021-й Норманн выступал за «Ростов», после чего провел год в английском «Норвиче» на правах аренды. Осенью 2022-го игрока вновь отдали в аренду — в «Динамо».

«Москва Сити» дважды была атакована украинскими БПЛА — 30 июля и 1 августа. Фасады на двух офисных башнях комплекса получили повреждения.

