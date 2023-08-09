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23:45, 9 августа 2023Спорт

Легионер «Динамо» покинул Россию после атаки беспилотников на «Москва Сити»

Игрок «Динамо» Норманн покинул Россию после атаки беспилотников на «Москва Сити»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Норвежский футболист «Динамо» Матиас Норманн покинул Россию после атаки беспилотников на «Москва Сити». Об этом сообщил генеральный директор клуба Павел Пивоваров, слова которого приводит «Чемпионат».

«Норман направил в "Ростов" и "Динамо" уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны», — рассказал Пивоваров. Он добавил, что клубы не согласны с решением легионера и будут отстаивать свои интересы в суде.

6 сентября 2022 года Норманна отстранили от выступлений за сборную Норвегии. Решение было принято из-за участия футболиста в Российской премьер-лиге (РПЛ).

С 2019-го по 2021-й Норманн выступал за «Ростов», после чего провел год в английском «Норвиче» на правах аренды. Осенью 2022-го игрока вновь отдали в аренду — в «Динамо».

«Москва Сити» дважды была атакована украинскими БПЛА — 30 июля и 1 августа. Фасады на двух офисных башнях комплекса получили повреждения.

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    Андрей Стрельцов
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