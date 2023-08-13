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16:39, 13 августа 2023Мир

Премьер Саксонии выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus

Премьер Саксонии Кречмер выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiegel.

«Мы действительно хотим признать, что немецкие ракеты могут поразить Россию?» — аргументировал Кречмер. По его мнению, правительство ФРГ постоянно пересекает установленные им самим красные линии — сначала оно приняло решение о поставках танков Leopard, а теперь думает над отправкой крылатых ракет.

В то же время саксонский премьер оценил стратегию Германии в области внешней политики и безопасности как ответственную и сбалансированную. Вместо отправки Taurus Кречмер призвал к «новым интенсивным дипломатическим инициативам со стороны свободного Запада».

Решение по поставкам Taurus в Украину постоянно откладывается. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с журналистами телеканала ZDF 13 августа не стал подробно комментировать обсуждение возможной поставки крылатых ракет Украине — он лишь отметил, что Берлин, как и раньше, будет очень тщательно взвешивать каждое решение. По его словам, по-прежнему рассматривается ограничение технической дальности полета ракет.

При этом 11 августа агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщало, что Берлин ведет переговоры с компанией-производителем ракетных систем MBDA о передаче Украине Taurus.

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    Софья Ермакова
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