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14:59, 13 августа 2023Спорт

Навка заступилась за Исинбаеву

Татьяна Навка заступилась за Елену Исинбаеву

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заступилась за двукратную победительницу Игр в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, которая подверглась травле из-за высказываний о номинальности ее воинского звания. Об этом сообщает Sport24.

Спортсменка удивилась негативной реакции общественности. «Давайте не забывать, что в честь этой великой спортсменки много-много раз играл российский гимн на крупных международных соревнованиях, и все слушали его, стоя с гордостью, и всегда восхищались ей», — заявила Навка.

Экс-фигуристка также отметила важность работы Исинбаевой в МОК. «Сейчас у нас весьма и весьма ограниченные возможности по работе в международных спортивных организациях. И мы должны использовать эти возможности максимально», — заявила Навка.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» Исинбаева написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

Высказывания спортсменки вызвали общественный резонанс. С критикой слов легкоатлетки выступил министр спорта России Олег Матыцин, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в Махачкале переименуют стадион, названный в ее честь.

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    Алексей Гусев
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