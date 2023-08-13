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06:26, 13 августа 2023Силовые структуры

Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сам сдался полиции

МВД Забайкалья: третий обвиняемый в избиении участника СВО сам сдался полиции

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Третий обвиняемый в избиении в Забайкалье участника специальной военной операции (СВО) сам сдался полиции. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

По данным ведомства, в розысках мужчины был задействован весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району и опытные оперативники уголовного розыска аппарата регионального УМВД. Его искали в лесных массивах, проверялись дома и строения в близлежащих селах. Также велась работа с местными жителями и родственниками злоумышленника.

Утром в воскресенье, 13 августа, 43-летний гражданин сам явился в отдел полиции, где был задержан. Сейчас с ним работают полицейские. В ближайшее время обвиняемый будет передан следственным органам.

Ранее избитый в Забайкалье участник спецоперации записал видеообращение из больницы, в котором призвал не устраивать самосуда над напавшими на него людьми. Он выразил уверенность, что их ждет справедливое наказание в соответствии с российским законодательством.

По версии следствия, в ночь на 5 августа в Нерчинско-Заводском районе трое местных жителей спровоцировали конфликт с двумя участниками СВО, высказывая им претензии, сорвав награды и повредив автомобиль.

7 августа депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал привлечь к ответственности полицейских, которые не стали возбуждать уголовное дело после жалобы избитого участника СВО. По его словам, пострадавший является инвалидом. Только после того, как дело получило резонанс, оно было переквалифицировано и взято под контроль заместителем генпрокурора по Дальневосточному федеральному округу Дмитрием Демешиным.

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    Марина Совина
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