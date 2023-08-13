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12:50, 13 августа 2023Спорт

Роналду устроил скандал после финала Кубка арабских чемпионов

Криштиану Роналду устроил скандал после финала Кубка арабских чемпионов

Фото: Reuters

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду устроил скандал после финала Кубка арабских чемпионов, в котором его команда встречалась с «Аль-Хилялем». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболиста разозлило, что его не признали лучшим игроком встречи. Во время награждения Роналду, активно жестикулируя, указал организаторам на то, что он отметился дублем.

Встреча прошла 12 августа. Победу со счетом 2:1 одержал клуб Роналду. Награду как лучший игрок встречи получил сербский полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год.

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    Алексей Гусев
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