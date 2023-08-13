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15:29, 13 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о желании Запада видеть на посту главы Минобороны Украины женщину

«Страна.ua»: западные союзники хотят видеть на посту главы МО Украины женщину

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В случае если украинские власти захотят отправить министра обороны Украины Алексея Резникова в отставку, западные союзники хотят видеть на его месте женщину, узнала «Страна.ua».

В качестве кандидатов на замену Резникову западные страны предлагают волонтера Марию Берлинскую, вице-премьера Ирину Верещук, а также директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

По мнению издания, на фоне коррупционных скандалов и провала по ряду направлений закупок отставка Резникова вполне вероятна. Ранее журналистам стало известно, что сами украинские власти собираются заменить его на вице-премьер-министра Александра Кубракова или министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Самого Резникова в случае увольнения хотят отправить в качестве посла в Великобританию или США.

В январе украинские СМИ сообщили о коррупционном скандале вокруг Минобороны Украины: якобы в ведомстве разворовывали бюджет, выделенный на обеспечение тыловых частей ВСУ провизией. По данным журналистов, ведомство закупало продукты для армии, в том числе яйца, по завышенным ценам.

Резников называл закупки по неоправданным ценам обычной технической ошибкой. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия утверждал, что действующий глава Минобороны будет переведен с поста министра обороны на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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    Софья Ермакова
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